Картины маслом Орхидеи

Название этого цветка происходит от древнегреческого «яичко» из-за формы корневища. Это очень красивое растение, которое поражает, восхищает, воспевается и связывается с божественным происхождением. Его считали аристократическим, совершенным, изысканным, окружали множеством легенд и наделяли символикой любви и страсти.

Фен-шуй ассоциирует растение с плодородием. Индейцы Южной Америки используют его как оберег от зла и талисман, помогающий в любовных делах.

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