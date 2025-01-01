8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Палата Гигантов - Боковая стена Романо Джулио

Aртикул 407014D Романо Джулио
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 24x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Палата Гигантов - Боковая стена" Романо Джулио по цене от 8430 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Палата Гигантов - Боковая стена" Романо Джулио можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Романо Джулио

Палата ПсихеиБой с саблейЭскиз памятника собакеВзятие Карфагена Сципионом и его войскамиПроцессия Силена которого везут на осле предваряется вакханалией играющей на цимбалах и других фигурахПобеда, Янус, Хронос и ГеяПалата Гигантов — ПотолокМорское сражение между греками и троянцамиПоходные гирлянды
Смотреть все

Тематика: Архитектурные элементы

Кот на крыше (Cat on the roof)Гостиная с роялем и каминомКлассические капители греческих колоннКрасивая архитектура уютной улочки на острове СанториниПрекрасный курортный городок Ия на острове Санторини (Греция) в солнечный деньЗнаменитый дом художника Хундертвассера в ВенеВид на черепичные крыши старых домов в Брюгге (Бельгия)Телефонные будки в Лондоне (Telephone booth in London)Нью-Йорк №60
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Праздник боговКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с ловушкой для птицДевушки на берегуТриумф ВенецииПоцелуй ИудыЛовцы птицНочной дозор
Смотреть все

Тематика: Руины

Римское каприччио: Колизей и другие памятники"Историческая серия 1890-1900 гг. ""Фотографии Италии"" - Forum Romanum from the Palatine, Rome"Пейзаж с разрушенным замком и церковью (A Landscape with a Ruined Castle and a Church)арка Септимия Севера Акрополь и ПарфенонПарфенон в АфинахРазрушенный замок (A Ruined Castle )Руины античного греческого театра в Таормине на побережье Средиземного моря (Сицилия, Южная Италия)Каприччио с Римскими руинами
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийПраздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Афинская школа (The School of Athens)Палата ПсихеиПир богов (1514-1529)Зимний пейзаж с ловушкой для птицВесна (1481-1482)Страшный суд
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиПир богов (1514-1529)Зимний пейзаж с ловушкой для птицСтрашный судВенецианские любовникиАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаВавилонская башня
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Праздник боговИтальянский паркРозы у окнаИтальянская улочка №18Афинская школа (The School of Athens)
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийДерево (Tree) №2Афинская школа (The School of Athens)Пионы (Peonies) №13Тарас Бульба (Taras Bulba)Фавн (Faun a blackbird zupfeifend)Апофеоз войныУмбрийская долинаСпящая девушка (Sleeping girl)
Смотреть все