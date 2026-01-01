8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Катание в Голландии (Skating in Holland)

Aртикул 63231B
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Катание в Голландии (Skating in Holland)"  по цене от 9350 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Катание в Голландии (Skating in Holland)" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Зимний отдых

Зимний отдых на лошадяхЗимняя сцена с людьми катающимися на коньках (A Winter Scene with Skaters near a Castle)Лыжники №9Лыжный курортЗимний отдых - катание на коньках и ретро-автомобильКонькобежец (1639)По пути в лагерь Подготовка к Новому ГодуЛыжный спорт в Швейцарии
Смотреть все

Тематика: Зима

Зимний вечер (Winter Evening)Зимний пейзаж в ШвейцарииРождество (Christmas)Тройка в зимний деньДеревянный домик в лесуЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Зимний пейзаж с ловушкой для птицШале в зимнем лесу в Швейцарии
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все