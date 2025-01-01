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Картина маслом Портретный этюд Марты, Леди Хейтер Хейтер Джордж

Aртикул 407750D Хейтер Джордж
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x28 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Портретный этюд Марты, Леди Хейтер" Хейтер Джордж по цене от 8480 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Портретный этюд Марты, Леди Хейтер" Хейтер Джордж можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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