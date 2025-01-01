8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Елисейский монмартр: маскарад Шере Жюль

Aртикул 407801D Шере Жюль
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x31 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Елисейский монмартр: маскарад" Шере Жюль по цене от 8520 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Елисейский монмартр: маскарад" Шере Жюль можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Группы людей

Праздник боговКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с ловушкой для птицДевушки на берегуТриумф ВенецииПоцелуй ИудыЛовцы птицНочной дозор
Смотреть все

Стиль: Модерн

ЛетомПоцелуйДерево (Tree) №2Адель Блох-Бауэр IIМагнолии на бежевом фонеГрушевое ДеревоПариж №2Утренний натюрмортОбнаженная женщина
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуДевятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяСпящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Летний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльАбстрактный лес - вид 2Девушка на пляже №4
Смотреть все

Плакаты

Яркий рекламный плакат автосервиса в винтажном стиле - с привлекательной девушкой в красном платье на фоне роскошного красного автомобиляЧеловек-паук (Spiderman) №7Наше дело правое, мы победилиРекламный плакат автосервиса в винтажном стиле с роскошным голубым ретро автомобилем на красном фонеМы победилиЯркая винтажная туристическая открытка с ретро автомобилем на фоне расходящихся лучейЯркий рекламный плакат отеля в винтажном стиле - с девушкой на мотоцикле и красочными слоганамиВинтажный рекламный плакат автосервиса с роскошным ретро автомобилемМикки Маус (Mickey Mouse)
Смотреть все

Афиши: Рекламные

ГаражКуба №2Реклама хот догов (Advertising hot dogs)Винтаж гонкиРеклама (Advertisement) №2Лондон №6Открыто (Open)Париж №19Серфинг — Калифорния
Смотреть все