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Картина маслом Дикобразная охота Ян ван дер Страт

Aртикул 422224D Ян ван дер Страт
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Дикобразная охота" Ян ван дер Страт по цене от 8490 руб.

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    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

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    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

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