8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Соломенная шляпа Гертлер Марк

Aртикул 430914D Гертлер Марк
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x33 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Соломенная шляпа" Гертлер Марк по цене от 8540 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Соломенная шляпа" Гертлер Марк можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Гертлер Марк

КарусельНатюрморт с бутылкой бенедиктинцаНатюрморт с гитаройЯблочная женщина и ее мужПортрет Марджори Гертлер
Смотреть все

Тематика: Ню женщины

Ванна (Le bain)ВаннаТуалет (1888)ДанаяАлтарь ДионисаКупальщицы №20Нимфы на рассветеКупальщицыФриз Бетховена - Панель 3-1
Смотреть все

Стиль: Модерн

ЛетомПоцелуйДерево (Tree) №2Адель Блох-Бауэр IIМагнолии на бежевом фонеГрушевое ДеревоПохищение ЕвропыПариж №2Объятия (фрагмент с цветокоррекцией)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуНад городомЛетний сад
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Мальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеПионы (Peonies) №8Девушка в красной шляпе и красными губамиМост под дождемГора Афон и монастырь СтавроникетесИталия №3
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеСтанчикАдель Блох-Бауэр IIДве женщины у окна (1655-1660)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленом
Смотреть все