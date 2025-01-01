8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Крейгниш замок, Юра Уильям Дэниелс

Aртикул 420506D Уильям Дэниелс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Крейгниш замок, Юра" Уильям Дэниелс по цене от 8490 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Крейгниш замок, Юра" Уильям Дэниелс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Уильям Дэниелс

Индийская девушка, сидящая у рекиЭспланада Роу и Дом СоветовНосорог, стоящий на берегу рекиСтарый дом суда и здание писателей с видом на КалькуттуИндийский пейзаж с фигурами у ручьяВестминстерский мост и аббатствоГлавный вход в мечеть Джами, ДжаунпурТрехмачтовый корабльМадрас, или Форт Св. Георгия, в Бенгальском заливе - Шквал проходит
Смотреть все

Тематика: Гражданские здания

Дом у озера (The Lake house)Неаполитанский заливРасцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Старая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)МоскваКрымский видВид Рима. Колизей (View of Rome. Coliseum)Вилла у моряЛетний домик
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Праздник боговАфинская школа (The School of Athens)Поцелуй ИудыЗимний пейзаж с ловушкой для птицТриумф ВенецииЛовцы птицДевушки на берегуНочной дозор
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Мальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеПионы (Peonies) №8Девушка в красной шляпе и красными губамиМост под дождемГора Афон и монастырь СтавроникетесИталия №3
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльЦветок макаОдуванчики №6Рыжеволосая девушка в черных чулках4 огненные девушкиОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все

Стиль: Акварельная живопись

Двое под зонтом в ЛондонеРомантика ЛондонаУголок природыАрт природаКонтрастная сакура в ЯпонииТанец вдвоемИрбис, снежный барс, снежный леопард.Контрасты ЛондонаБукет из пионов и белой сирени
Смотреть все