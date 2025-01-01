8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Без названия Кавальканти Ди

Aртикул 430924D Кавальканти Ди
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Без названия" Кавальканти Ди по цене от 8500 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Без названия" Кавальканти Ди можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кавальканти Ди

Лежа женщинаРыба в водеЖенщина с вуальюФермерыДевушки с гитарамиФреска Ди КавалькантиБез названияПригородный карнавалСценарное исследование для "Бразильского детского карнавала" в Вилла-Лобос (не выполнено)
Смотреть все

Тематика: Арт композиции

Арт композиция №60Над городомГерника (цветной вариант)Плывем по облакамДерево (Tree) №2Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Уголок природыАрт природаКухня (The Kitchen)
Смотреть все

Стиль: Модерн

ЛетомПоцелуйДерево (Tree) №2Адель Блох-Бауэр IIМагнолии на бежевом фонеГрушевое ДеревоПохищение ЕвропыПариж №2Объятия (фрагмент с цветокоррекцией)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуНад городомЛетний сад
Смотреть все

Стиль: Кубизм

Герника (цветной вариант)Кухня (The Kitchen)Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)Арт композиция №90Три музыканта (Three Musicians)Студия (The Studio) №2Натюрморт (Still Life)Живописец и Модель (Painter and Model)Кларнет и скрипки (Clarinet and Violin)
Смотреть все

Национальность: Бразильская

Дом престарелыхЛежа женщинаФигуры у моряТри чайки и жерлаМатрос лежал с трубкойБыки на гореПейзаж №66ЭмигрантыРыба в воде
Смотреть все

Стиль: Мозаика

Золотая мозаикаЯркая красочная мозаика с цветочным орнаментомФрагмент красочной венецианской мозаики из разноцветных керамических деталейЦветная мозаикамедитацияАбстрактная мозаикаЦветная мозаика в синих тонахМозаика с розамиОсьминог №14
Смотреть все