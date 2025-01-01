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Картина маслом Девушки с гитарами Кавальканти Ди

Aртикул 43092D Кавальканти Ди
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Девушки с гитарами" Кавальканти Ди по цене от 8380 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Девушки с гитарами" Кавальканти Ди можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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