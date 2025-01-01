8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Каин, убивающий Авеля Корнелиссен Корнелис

Aртикул 421751D Корнелиссен Корнелис
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Каин, убивающий Авеля" Корнелиссен Корнелис по цене от 8440 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Каин, убивающий Авеля" Корнелиссен Корнелис можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Корнелиссен Корнелис

Монах и монахиняАрион на дельфинеПадение ТитановПлатонова пещераДракон, пожирающий спутников КадмаБанкет членов гражданской гвардии Гарлем CalivermenАнгел, явившийся центуриону Корнилий
Смотреть все

Тематика: Ню мужчины

ИдиллияФриз Бетховена - Панель 3-1Вакх и АриаднаЛаокоонСуд Парижа (1614)Аталанта и ГиппоменЭдемский сад с грехопадением человекаЗолотой век (1605)Золотой Век
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Венецианские любовникиПалата ПсихеиЗимний пейзаж с ловушкой для птицПир богов (1514-1529)Страшный судАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаОхотники на снегу (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Сад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Девушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьНочной дозорМонах и монахиняИрисы (спереди)Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльЦветок макаОдуванчики №6Рыжеволосая девушка в черных чулках4 огненные девушкиОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Над городомПервая дуэльТриумф ВенецииПохищение ЕвропыРаздача продовольствияПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Долгожданная встречаПобеждённые. ПанихидаДиана и Купидон
Смотреть все

Стиль: Маньеризм

Монах и монахиняАрион на дельфинеБой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиИмператор Юстиниан получает первые импортированные яйца шелкопряда от несторианских монахов, лист 2 из «Введение шелкопряда» Вавилонская башняСтрашный судРыбный рынокАвраам и МелхиседекПадение Титанов
Смотреть все