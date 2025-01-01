8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Молодая женщина пилинг яблоки Мас Николас

Aртикул 423532D Мас Николас
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x24 см

    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Молодая женщина пилинг яблоки" Мас Николас по цене от 9290 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Молодая женщина пилинг яблоки" Мас Николас можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Художник: Мас Николас

Тематика: Женщины

Тематика: Яблоки

Стиль: Барокко

Век: 17-й век

Национальность: Голландская

Жанры: Портрет

