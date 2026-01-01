8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Исцеление Митрополитом Алексеем Тайдулы, жены Чанибека, Хана Золотой Орды (Metropolitan Alexis Healing Tayduly, Chanibeka wife, Hana the Golden HordeMetropolitan Alexis Healing Tayduly, Chanibeka wife, Hana the Golden Horde) Капков Яков

Aртикул 63856A Капков Яков
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 23x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Исцеление Митрополитом Алексеем Тайдулы, жены Чанибека, Хана Золотой Орды (Metropolitan Alexis Healing Tayduly, Chanibeka wife, Hana the Golden HordeMetropolitan Alexis Healing Tayduly, Chanibeka wife, Hana the Golden Horde)" Капков Яков по цене от 9270 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Исцеление Митрополитом Алексеем Тайдулы, жены Чанибека, Хана Золотой Орды (Metropolitan Alexis Healing Tayduly, Chanibeka wife, Hana the Golden HordeMetropolitan Alexis Healing Tayduly, Chanibeka wife, Hana the Golden Horde)" Капков Яков можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Религиозные и библейские

Падший ангелИисус Христос в пустынеПервая дуэльВесна (1481-1482)Поцелуй ИудыСтрашный судПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Побеждённые. ПанихидаВавилонская башня (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуМосква (Moscow) №10В голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привале
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийДерево (Tree) №2Афинская школа (The School of Athens)Пионы (Peonies) №13Апофеоз войныУмбрийская долинаФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все

Жанры: Религиозный

Падший ангелИисус Христос в пустынеПоцелуй ИудыХристос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Страшный судИзнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Вавилонская башня (с цветокоррекцией)Видение отроку ВарфоломеюМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)
Смотреть все