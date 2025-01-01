8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Элегантная молодая женщина, увиденная сзади Ниттис Джузеппе

Aртикул 424845D Ниттис Джузеппе
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Элегантная молодая женщина, увиденная сзади" Ниттис Джузеппе по цене от 9360 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Элегантная молодая женщина, увиденная сзади" Ниттис Джузеппе можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Ниттис Джузеппе

Зимний пейзаж (Winter Landscape) №2Обед в ПосиллипоДвенадцать исследований ВезувияДвенадцать исследований ВезувияДвенадцать исследований ВезувияДвенадцать исследований ВезувияПрофиль головы девушкиЯпонский пейзаж №5Авеню
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)ВсадницаАдель Блох-Бауэр IIДевушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Девушка на пляже №4
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворикЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Голый ребенок Голубые танцовщицы
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеРожь
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркПраздник боговВенецианские любовникиРозы у окнаАфинская школа (The School of Athens)
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОливки №3Сказочный дирижабльОдуванчики №6Цветок макаРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)4 огненные девушки
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIСтанчикВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкой
Смотреть все