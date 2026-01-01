8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Портрет Бабы де Алмейды Сегал Лазарь

Aртикул 434859D Сегал Лазарь
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x25 см

  КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Портрет Бабы де Алмейды" Сегал Лазарь по цене от 9300 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Портрет Бабы де Алмейды" Сегал Лазарь можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Художник: Сегал Лазарь

Тематика: Женщины

Стиль: Экспрессионизм

Век: 20-й век

Жанры: Портрет

Стиль: Кубизм

Национальность: Бразильская

