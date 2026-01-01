8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом семья Виндзор Хейман Фрэнсис

Aртикул 424386D Хейман Фрэнсис
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 24x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "семья Виндзор" Хейман Фрэнсис по цене от 9290 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "семья Виндзор" Хейман Фрэнсис можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Хейман Фрэнсис

Гадалка на кофейной гуще по оригинальному проекту в саду Vaux-hallПортрет группы джентльмена с художникомДон Кихот атакует парикмахера, чтобы захватить бассейнДжордж Роджерс и его жена Маргарет Роджерс и его сестра Маргарет РоджерсСцена шторма в «Король Лир»Джонатан Тайерс с дочерью Елизаветой и ее мужем Джоном ВудомПолет змеяКарточная вечеринкаГросвенор Бедфорд и семья
Смотреть все

Тематика: Семья

Крестьянский обед в полеСемейная компанияНе пущуМать с двумя детьми (Семья)Семейный портрет Гиршпрунга Отдых (Recreation)На террасеДама в саду с детьми ( A Lady in a Garden taking Coffee with some Children)Женщина кормит ребенка грудью, мужчина стоит за ней
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКрасная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Пастух и пастушка (1760)Аллегория музыки (Allegory of Music)Диана и КупидонПастушка (1750-1752)
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесМальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Пионы (Peonies) №8Гора Афон и монастырь СтавроникетесМост под дождемИталия №3Венеция (Venice) №17
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкойСтанчик
Смотреть все

Стиль: Рококо

Ловцы птицПастух и пастушка (1760)Пастушка (1750-1752)Портрет Екатерины IIБивак (1709-1710)Качели №8Возлюбленное дитя (1790)Пейзаж с пастухом и стадом овец (1763-1765)Солдаты на марше
Смотреть все