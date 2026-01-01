8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Портрет молодой женщины. Сестра художника Анна Хаммершой Хаммерсхёй Вильгельм

Aртикул 420443D Хаммерсхёй Вильгельм
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x25 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Портрет молодой женщины. Сестра художника Анна Хаммершой" Хаммерсхёй Вильгельм по цене от 9300 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Портрет молодой женщины. Сестра художника Анна Хаммершой" Хаммерсхёй Вильгельм можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Хаммерсхёй Вильгельм

Комната в доме художника в Штрандгаде, Копенгаген, с женой художникаОстатокИнтерьер с мольбертом, Bredgade 25Пожилая женщина стоит у окнаГостиная в Strandgade с женой художникаИнтерьер. Искусственный светЗдания Азиатской компании, вид с улицы Святой АнныИнтерьер с горшечным растением на карточном столе, Bredgade 25Интерьер в стиле Louis Seize. Из дома художника. Rahbeks Allé
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)ВсадницаАдель Блох-Бауэр IIДевушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Арт лицо №18
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Итальянский дворикЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Голый ребенок Голубые танцовщицы
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Датская

Императрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКошка с котятами (A cat with kittens)Розы №17Читающая женщина (Woman reading)Семейный портрет Гиршпрунга Больная девушка (The sick girl)Мальчики купаются в Скагене. Летний вечер У постели больногоЛетний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена.
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкойСтанчик
Смотреть все