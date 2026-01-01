8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Епископ Хатто и Крысы Фарж Ла Джон

Aртикул 421541D Фарж Ла Джон
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Епископ Хатто и Крысы" Фарж Ла Джон по цене от 9310 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Епископ Хатто и Крысы" Фарж Ла Джон можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Фарж Ла Джон

Колесо ФортуныСтранная мелочь Киосай увидел в рекеЯпонская крестьянкаМогила Иэясу ТокугаваУздечка на ТаитиМудрецы с ВостокаРассвет №9Натюрморт петуний в стеклянной ваземорской
Смотреть все

Тематика: Святые и апостолы

Иисус и маленький Иоанн КрестительСвятой Франциск в пустыне (1480) (St. Francis in the Desert)Богоматерь Нежности к злым сердцамСтрашный судИскушение святого Антония (The Temptation of St. Anthony)Последний ужинСвятой Иероним в своем кабинетеМладенец Христос выдает хлеб паломникам (1678)Святой Марии Магдалины у Гроба Господня
Смотреть все

Стиль: Модерн

ЛетомПоцелуйАдель Блох-Бауэр IIДерево (Tree) №2Магнолии на бежевом фонеГрушевое ДеревоДрево жизни - фрагмент №4Объятия (фрагмент с цветокоррекцией)Похищение Европы
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Американская

Дом у озера (The Lake house)Пионы (Peonies) №5Помощь другуГолый ребенок Рождество (Christmas)ВатерлооДеревянный домик в лесуСмелый блеф 2-я версияВид на побережье №2
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОливки №3Сказочный дирижабльОдуванчики №6Портрет Виктора ЦояРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)Девушка в объятиях рыцаря в доспехах
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкойСтанчик
Смотреть все

Стиль: Академизм

Первая дуэльРадха и КришнаСмерть Ивана ГрозногоДва бездельникаНевинностьНимфы на рассветеКолесо ФортуныДама в сиреневом платье с цветами (1903)Собиратели орехов
Смотреть все