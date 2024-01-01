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8 (495) 648-66-46
8 (495) 648-66-46
м.Алексеевская, пр-т Мира 101Вс2, 1-ый этаж
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Картины маслом Святые и апостолы
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Святые и апостолы
Два апостола
арт. 16837C
Боровиковский Владимир
Цена от
6260
Евангелист Святой Марк
арт. 425116D
Эйтевал Йоахим
Цена от
6290
Евангелист Святой Лука
арт. 425115D
Эйтевал Йоахим
Цена от
6300
Мученичество святого Себастьяна
арт. 425104D
Эйтевал Йоахим
Цена от
6290
Спуск
арт. 411533D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
6420
Сон Святого Иосифа
арт. 411524D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
6290
Иоанн Креститель проповедует в пустыне
арт. 411523D
Рафаэль Менгс Антон
Цена от
6310
Павел исцеляет калеку в Листре
арт. 425548D
Дюжарден Карел
Цена от
6280
Иоанн Богослов на Патмосе
арт. 425704D
ван Клеве Йос
Цена от
6220
Святая семья
арт. 425700D
ван Клеве Йос
Цена от
6280
Святой Иероним в своем кабинете
арт. 425697D
ван Клеве Йос
Цена от
6250
Сальвадор Мунди
арт. 425695D
ван Клеве Йос
Цена от
6280
Иисус и маленький Иоанн Креститель
арт. 425693D
ван Клеве Йос
Цена от
6220
Именование Иоанна Крестителя
арт. 430760D
Хемскерк Мартен
Цена от
6300
Страшный суд
арт. 430614D
Хемскерк Мартен
Цена от
6290
Видение святого Юстаса
арт. 421159D
Цуккаро Федерико
Цена от
6370
Мадонна с младенцем
арт. 434025D
Прамполини Энрико
Цена от
6700
Святой Марии Магдалины у Гроба Господня
арт. 432291D
Савольдо Джованни Джироламо
Цена от
6260
Святой Иероним
арт. 432289D
Савольдо Джованни Джироламо
Цена от
6290
Смерть святой Иларийской;
арт. 424015D
Скорел Ян
Цена от
6260
Оплакивание Христа с донором
арт. 424010D
Скорел Ян
Цена от
6270
Триптих с Въездом Христа в Иерусалим, святыми и снаружи крыльями, покровителями семьи Ван Локхорст
арт. 424007D
Скорел Ян
Цена от
6270
Святое семейство
арт. 424006D
Скорел Ян
Цена от
6280
Фантазия, Амур и Удовольствие
арт. 422130D
Соломон Симеон
Цена от
6310
Авраам и Исаак (Библейская галерея Далзилса)
арт. 422123D
Соломон Симеон
Цена от
6290
Мелхиседек благословляет Аврама (Библейская галерея Далзила)
арт. 422122D
Соломон Симеон
Цена от
6280
Сенбернар на коленях перед Богородицей и младенцем
арт. 422899D
Стелла Жак
Цена от
6310
Призыв святого Матфея
арт. 421172D
Тербрюгген Хендрик
Цена от
6290
Епископ Хатто и Крысы
арт. 421541D
Фарж Ла Джон
Цена от
6280
Иоанн Креститель в пустыне
арт. 422202D
Ян ван дер Страт
Цена от
6290
Богоматерь Нежности к злым сердцам
арт. 423288D
Петров-Водкин Кузьма
Цена от
6240
Святой Варфоломей
арт. 432158D
Пассаротти Бартоломео
Цена от
6460
Святой Андрей
арт. 432155D
Пассаротти Бартоломео
Цена от
6460
Святой Иоанн Богослов
арт. 432154D
Пассаротти Бартоломео
Цена от
6430
Коронация Богородицы со святыми Лукой, Домиником и Иоанном Евангелистом
арт. 432151D
Пассаротти Бартоломео
Цена от
6350
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