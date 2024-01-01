Картины маслом Христианство

К этой мировой религии относит себя самое большое количество приверженцев, а в каждой стране есть хотя бы одна община с таким взглядами. В основе этого верования лежит учение Иисуса Христа, описанное в Новом Завете, и люди верят, что именно он, сын Божий, есть Мессия и Спаситель человечества. Очень многие христианские сюжеты легли в основу литературных и музыкальных произведений, не говоря уже о живописи.

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