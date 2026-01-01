8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Явление Христа народу Иванов Александр

Aртикул 63827D Иванов Александр
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Явление Христа народу" Иванов Александр по цене от 9350 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Явление Христа народу" Иванов Александр можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Иванов Александр

Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело ГектораИосиф, толкующий сны заключённым с ним в темнице виночерпию и хлебодару (Joseph Interprets Dreams prisoner with him in prison butler and the baker)Аппиева дорога (Appian Way)
Смотреть все

Тематика: Христианство

Христос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Изнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Святая Русь (Holy Russia)Христос, благословляющий отрока Варфоломея (Christ blessing the boy Bartholomew)Заговор Юлия ЦивилисаАпостол Павел объясняет догматы веры в присутствии царя Агриппы, сестры его Вереники и проконсула Феста (The Apostle Paul explains the belief in the presence of King Agrippa, his sister Bernice, and the proconsul Festus)Крещение Господне (Epiphany)Черт, песня XVIII (The Hell, song XVIII)Мария с младенцем, Иоанном Крестителем и младенцем Иисусом Христом (Мадонна Терранова) (1505)
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуМосква (Moscow) №10В голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привале
Смотреть все

Жанры: Религиозный

Падший ангелИисус Христос в пустынеПоцелуй ИудыХристос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Страшный судИзнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Вавилонская башня (с цветокоррекцией)Видение отроку ВарфоломеюМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)
Смотреть все

Стиль: Иконография

Христос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Видение отроку ВарфоломеюСвятая Русь (Holy Russia)Христос, благословляющий отрока Варфоломея (Christ blessing the boy Bartholomew)Апостол Павел объясняет догматы веры в присутствии царя Агриппы, сестры его Вереники и проконсула Феста (The Apostle Paul explains the belief in the presence of King Agrippa, his sister Bernice, and the proconsul Festus)Христос в доме своих родителей ( Christ in the House of His Parents )Молитва перед обедом (Prayer before dinner)Иосиф откровенничает с братьями (Joseph confessed to his brothers)Культ Египетского бога - быка (The Worship of the Egyptian Bull God, Apis)
Смотреть все