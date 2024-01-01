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8 (495) 648-66-46
8 (495) 648-66-46
м.Алексеевская, пр-т Мира 101Вс2, 1-ый этаж
пн-пт 10-19
сб 12-17, вс выходной
da1203240@mail.ru
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Картины маслом Монахи
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Монахи
Священник
арт. 425133D
Лакс Джордж
Цена от
6300
Два стоящих монаха, наполовину увиденные сзади
арт. 421156D
Цуккаро Федерико
Цена от
6430
Монарх, получающий эмиссара
арт. 421147D
Цуккаро Федерико
Цена от
6300
Бритни Бидл - эскиз от природы
арт. 421559D
Фарж Ла Джон
Цена от
6300
Постоянный священник
арт. 424780D
Чезари Джузеппе
Цена от
6320
святой
арт. 432246D
Марис Якоб
Цена от
6370
Молящийся Монах (Монах в его Посвящении)
арт. 432186D
Марис Якоб
Цена от
6310
Старый буддийский монах
арт. 421654D
Дю-сео Юн
Цена от
6340
Неофит (Первый опыт монастыря)
арт. 420321D
Доре Гюстав
Цена от
6410
Монах на коленях, вид со спины
арт. 421514D
Гирландайо Доменико
Цена от
6360
Благословенная Саломея
арт. 424688D
Выспяньский Станислав
Цена от
6900
Причастие
арт. 424615D
Веласкес Эухенио Лукас
Цена от
6340
Письмо о приеме: внутри сообщества
арт. 423981D
Бонвен Франсуа
Цена от
6270
Цифры на мессе, Польша
арт. 434796D
Беван Роберт
Цена от
6300
Монтано, Карино и Дамета
арт. 423495D
Баур Иоганн Вильгельм
Цена от
6340
Хор пастухов: Карино, Монтано и Миртильо
арт. 423494D
Баур Иоганн Вильгельм
Цена от
6320
Хор пастухов и священников: Монтано, Миртильо
арт. 423483D
Баур Иоганн Вильгельм
Цена от
6320
Два монаха на склоне холма [ректо]
арт. 423074D
Бартоломео Фра
Цена от
6290
Изучение привычки монаха
арт. 423072D
Бартоломео Фра
Цена от
6290
Подготовка к Таинству рукоположения
арт. 407963D
Креспи Джузеппе Мария
Цена от
6280
Блаженный Бернард Толомей ходатайствует о прекращении эпидемии чумы в Сиене
арт. 407957D
Креспи Джузеппе Мария
Цена от
6340
Бернард Толомеи и Чума в Сиене
арт. 407954D
Креспи Джузеппе Мария
Цена от
6340
Монахиня
арт. 407581D
Ромеро де Торрес Хулио
Цена от
6310
Два монаха в парке Терни
арт. 407133D
Блехен Карл
Цена от
6270
Сбор жителей
арт. 37113D
Цена от
6300
Сбор жителей
арт. 37112D
Цена от
6320
Читающие монахи (1767)
арт. 211573D
Гейнсборо Томас
Цена от
6240
Настоятель собора (1876-1878)
арт. 211393B
Уистлер Джеймс
Цена от
6460
Монах (1587-1640)
арт. 209936C
Рубенс Питер Пауль
Цена от
6260
Святая Екатерина обожаема святыми, папами и монахами (1625-1627)
арт. 209927B
Рубенс Питер Пауль
Цена от
6340
Группа монахов и женщина (1780)
арт. 209887C
Рубенс Питер Пауль
Цена от
6360
Апостол Жан Журне и всеобщая гармония (1850)
арт. 209051D
Курбе Гюстав
Цена от
6270
Отцы-пустынники и жены непорочны (Desert fathers and wives of blameless)
арт. 64187D
Нестеров Михаил
Цена от
6270
Под Благовест (Under Blagovest)
арт. 64186B
Нестеров Михаил
Цена от
6290
Царь Иван Грозный просит игумена Корнилия постричь его в монахи
арт. 17090D
Лебедев Клавдий
Цена от
6290
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