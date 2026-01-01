8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Царь Иван Грозный просит игумена Корнилия постричь его в монахи Лебедев Клавдий

Aртикул 17090D Лебедев Клавдий
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Царь Иван Грозный просит игумена Корнилия постричь его в монахи" Лебедев Клавдий по цене от 9330 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Царь Иван Грозный просит игумена Корнилия постричь его в монахи" Лебедев Клавдий можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Лебедев Клавдий

Ночь на Ивана-Купалу (Night of Ivan Kupala)Марфа Посадница. Уничтожение новгородского веча (Governor's Wife Martha. Destruction of Novgorod Chamber)Пляска (Dance)
Смотреть все

Тематика: Быт и жизнь людей

Опять двойкаЛетний садПраздник боговЧаепитие в МытищахВсё в прошломОхотники на снегу (с цветокоррекцией)Иван Грозный убивает своего сынаРаздача продовольствияБахчисарайский фонтан
Смотреть все

Тематика: Монахи

Ранняя весна (Early Spring)Отцы-пустынники и жены непорочны (Desert fathers and wives of blameless)ПричастиеХор пастухов и священников: Монтано, МиртильоСбор жителей №2Монтано, Карино и ДаметаЧитающие монахи (1767)Цифры на мессе, ПольшаБлаженный Бернард Толомей ходатайствует о прекращении эпидемии чумы в Сиене
Смотреть все

Тематика: Барбершоп

Ретро барбершоп (Barber Shop)Мужские стрижкиИнструменты в барбершопеМужская стрижка мужчины с бородойВывеска Барбершоп (Barber Shop)1830 и 1833Барбершоп №33Барбер (парикмахер)Барбершоп №17
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеВсадницаОпять двойкаЧаепитие в МытищахВсё в прошломДевушка на пляже №4Бахчисарайский фонтанБоярский свадебный пир в XVII векеДевочки вышивают
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все