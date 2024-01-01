Картины маслом Ангелы

В религии ангелами называют бесплотных посланников Бога, которые обладают сверхъестественными способностями и возможностью помогать людям. Они изображаются с крыльями за спиной и этот образ достаточно романтизирован, изображается во всех видах искусства, в том числе имеет антипода — черта или падшего ангела (аггела). Часто с ними же изображаются херувимы, купидоны. Купить известные картины с ангелами вы можете в интернет-магазине Дас Арт.

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