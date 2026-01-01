8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Елена и Кассандра Сарторио Джулио Аристиде

Aртикул 434335D Сарторио Джулио Аристиде
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 43x20 см

    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Елена и Кассандра" Сарторио Джулио Аристиде по цене от 9540 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Елена и Кассандра" Сарторио Джулио Аристиде можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

