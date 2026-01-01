8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Два бедняка спят Нонель Иседре

Aртикул 425426D Нонель Иседре
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Два бедняка спят" Нонель Иседре по цене от 9350 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Два бедняка спят" Нонель Иседре можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Нонель Иседре

Натюрморт с луком и селёдкойДве цыганкиНатюрморт №33Натюрморт с селёдкойФигура приседаетЛасситьюдОтдых №7Вернулся солдат с Кубы на набережнуюТрудность
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Мечты
Смотреть все

Стиль: Модерн

ЛетомПоцелуйАдель Блох-Бауэр IIДерево (Tree) №2Магнолии на бежевом фонеГрушевое ДеревоДрево жизни - фрагмент №4Объятия (фрагмент с цветокоррекцией)Похищение Европы
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Испанская

Две женщины у окна (1655-1660)Агнец Божий (1639)Одуванчик в стиле винтажОбнаженная женщина Рождество Христово (1665-1670)Четыре человека (1655-1660)Натюрморт с апельсинами и грецкими орехами (Still Life with Oranges and Walnuts)После купания (1916)Бело-золотой цветок на белом фоне
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОливки №3Сказочный дирижабльОдуванчики №6Портрет Виктора ЦояРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)Девушка в объятиях рыцаря в доспехах
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкойСтанчик
Смотреть все