8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Батум (Batum) Лагорио Лев

Aртикул 64050C Лагорио Лев
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Батум (Batum)" Лагорио Лев по цене от 9360 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Батум (Batum)" Лагорио Лев можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Лагорио Лев

Крымский пейзаж (The Crimean landscape)В горах Кавказа (In the mountains of the Caucasus)Кавказское ущелье (Caucasian gorge)Вид на Лахту в окрестностях Петербурга (View of Lahti in the vicinity of St. Petersburg)Лунная ночь на Неве (Moonlit Night on the Neva)Вид на Неву и Петропавловскую крепость (View of the Neva and the Peter and Paul Fortress)Лафотенский остров (Lafotensky island)Отбитие штурма крепости Баязет (Penalties storming the fortress Bajazet)Северный пейзаж (Northern landscape)
Смотреть все

Тематика: Порты

ПортофиноПристань в Ялте (Pier in Yalta)Порт в ГрецииПарусники в порту Довиля (около 1935 г.)Парсуник в порту, Сардиния, ИталияКоролевская одежда, из Дартмута, ДевонПорт в Нью-Йорке (Port of New York)Утренний пейзаж Гданьск, Старый город в ПольшеПорт №48
Смотреть все

Тематика: Грузия

Вид Тифлиса. 1868 (View of Tiflis. 1868)Вид Тифлиса. 1869 (View of Tiflis. 1869)Пещера Прометея со сталактитами и сталагмитами в разноцветном освещении (Грузия) Благословение в ГрузииЯрко освещённый разноцветным светом коридор в пещере Прометея (Грузия)
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикРожь
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все