8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Балерина завязывает пуанты

Aртикул 53783D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x25 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Балерина завязывает пуанты"  по цене от 9300 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Балерина завязывает пуанты" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Балет

Голубые танцовщицыТри танцовщицы (1903)«Петрушка» балет И. Ф. СтравинскогоТанцовщицы (1885)Балерина играет на скрипкеБалерина в позе лебедя и красных пуантахТанцевальный класс (1874)Репетиция (1873 - 1878)Рисунок балерины у станка непрерывной линией
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Первая дуэльРаздача продовольствияТриумф ВенецииПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Побеждённые. ПанихидаПохищение Европы«Петрушка» балет И. Ф. СтравинскогоДолгожданная встречаДиана и Купидон
Смотреть все