Картины маслом Танцы

Возникли танцы еще в глубокой древности в ответ на глубокие эмоциональные переживания и желание выразить их с помощью тела. Пластические движения могли носить ритуальный характер, например, их часто использовали для призыва дождя, пожелания плодородия, просьбы о защите, а также являлись и до сих пор являются одним из выразителей национальной культуры. Сегодня танце непременная часть развлекательной программы, существует множество жанров и разного рода соревнований в хореографии. Танец запечатлен и в полотнах художников — Шагала, Дега, Матисса, Стена, Корзухина, Ренуара, Ангуло, Пуссена, Ромако и многих других. Купите картины танцев маслом в интернет-магазине Дас Арт