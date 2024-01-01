Картины маслом балет | Картины маслом с балеринами

Зародился балет как придворное искусство в 15-16 веке и к 18 веку достиг своего расцвета, появились известные школы, представления и танцовщицы. В нашей стране к этому искусству особое отношение, появившись в 17 веке у нас, оно получило глубокое развитие, сюжет, поиски выразительности. Были созданы великие постановки с потрясающей музыкой великих композиторов, появились настоящие громкие звезды балетного искусства, такие балерины как Авдотья Истомина, Вера Трефилова, Анна Павлова, Мария Кожухова, Майя Плисецкая и по сей день русский балет славится по всему миру и собирает огромные залы.

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