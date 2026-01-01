8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Балерина в сиреневом платье

Aртикул 53793D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x28 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Балерина в сиреневом платье"  по цене от 9340 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Балерина в сиреневом платье" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Балет

Голубые танцовщицыТри танцовщицы (1903)«Петрушка» балет И. Ф. СтравинскогоТанцовщицы (1885)Балерина играет на скрипкеБалерина в позе лебедя и красных пуантахТанцевальный класс (1874)Репетиция (1873 - 1878)Рисунок балерины у станка непрерывной линией
Смотреть все

Тематика: Девушки в платьях

Адель Блох-Бауэр IIДама с вееромДевушка смотрит вдальДевушка в летнем садуДевушка сидящая на деревеДве девушкиДевушка в шляпе в ветряном поле подсолнуховКупальщицы №5Длинноногая красавица в модном белом платье с бокалом вина, полулёжа на диване
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все

Стиль: Акварельная живопись

Уголок природыИрбис, снежный барс, снежный леопард.Долгожданная встречаПрогулка по ПарижуСиние маки с золотыми включениямиСиние пионы на сером-голубом фонеДевушка с красными губамиИгра на гитаре №3Девочка на медведе
Смотреть все