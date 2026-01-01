8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Яркий Home sweet home

Aртикул 10533D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Яркий Home sweet home"  по цене от 9360 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Яркий Home sweet home" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Надписи

Яркий рекламный плакат автосервиса в винтажном стиле - с привлекательной девушкой в красном платье на фоне роскошного красного автомобиляНадпись дом, милый домАбстракция с листьями, деревьями и надписямиЯркий рекламный плакат отеля в винтажном стиле - с девушкой на мотоцикле и красочными слоганамиВлюблённая парочка - чёрный кот и белая кошка - на поляне красивых цветовРекламный плакат автосервиса в винтажном стиле с роскошным голубым ретро автомобилем на красном фонеЯ люблю тебя на разных языкахСтильный чёрно-белый плакат с кабриолетом и контрастной красной надписьюМилый плюшевый мишка с цветами на фоне розовых сердечек, с надписью - для тебя!
Смотреть все

Тематика: Home

Надпись дом, милый домУнитазHome sweet home - вино, сыр и виноградWelcome home и лавандаБукеты ромашек в банкахДом, милый домБукет подсолнухов на велосипедеПолевые цветы в горшкеHome sweet home №10
Смотреть все

Графика: Компьютерная

Девушка (Girl) №68Кафе (Cafe) №2Мэрилин Монро на красном фонеКрасивый коллаж с золотым листом папоротника и золотыми ветками на серо-голубом фонеМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариантВыразительный портрет чёрной кошки на чёрном фонеСердце человекаВолк воет на луну №2
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все