8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Ковбойские сапоги

Aртикул 10869D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Ковбойские сапоги"  по цене от 9360 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Ковбойские сапоги" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Обувь

Пара ботинокЧерные туфлиБалеткипледТри пары обувиПара кожаных башмаковНатюрморт с башмакамиОбувьМужские туфли №24
Смотреть все

Тематика: Ковбои

Скелет с гитаройКовбой и лошадьДевушка-ковбой в пустыне МексикиДевушка-ковбой в очках и шляпеКовбой-скелетКовбой на самолетахКовбой отдыхаетУставший ковбойКоллаж на ковбойскую тему
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Помощь другуГолый ребенок Рождество (Christmas)ВатерлооДеревянный домик в лесуСмелый блеф 2-я версияВид на побережье №2Маяк (Lighthouse)
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все

Стиль: Акварельная живопись

Уголок природыИрбис, снежный барс, снежный леопард.Долгожданная встречаПрогулка по ПарижуСиние маки с золотыми включениямиСиние пионы на сером-голубом фонеДевушка с красными губамиИгра на гитаре №3Девочка на медведе
Смотреть все