Картина маслом Улица попугаев (Street parrots) Гарнер Эдуард

Aртикул 64531D Гарнер Эдуард
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x28 см

  КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ?


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Улица попугаев (Street parrots)" Гарнер Эдуард по цене от 9340 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Улица попугаев (Street parrots)" Гарнер Эдуард можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Художник: Гарнер Эдуард

Набережная (Embankment)
Тематика: Городская жизнь

Друзья (Friends)Ночной город (Night city) №3Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Париж №2МоскваМост под дождемМечта человеческой жизниКрасная площадь (Red Square)
Тематика: Гражданские здания

Неаполитанский заливСтарая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Крымский видМоскваВид Рима. Колизей (View of Rome. Coliseum)Вилла у моряЛетний домикВодяная мельница
Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикРожь
Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
