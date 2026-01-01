8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Нападение (The attack) Клингер Макс

Aртикул 64582D Клингер Макс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 50x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Нападение (The attack)" Клингер Макс по цене от 9630 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Нападение (The attack)" Клингер Макс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Мужчины

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Охотники на привалеСтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Мечты
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеВсадницаОпять двойкаЧаепитие в МытищахВсё в прошломДевушка на пляже №4Бахчисарайский фонтанБоярский свадебный пир в XVII векеДевочки вышивают
Смотреть все

Стиль: Символизм

Купание красного коняСирень №5Поверженный демон (Fallen demon)Вилла у моряВозвращение домой (Homecoming)Остров жизни (The island of life)Офелия среди цветов (Ophelia among the Flowers)АвантюристКомпозиция из цветов без вазы (Composition Flowers without a Vase)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньМосковский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Иисус Христос в пустыне
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомЛисток в круге №2Охота на кабанаМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Лошади у крыльца
Смотреть все