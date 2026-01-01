8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Битва на Ниле (The Battle of the Nile) Лутербург Филипп Джеймс де

Aртикул 64686D Лутербург Филипп Джеймс де
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Битва на Ниле (The Battle of the Nile)" Лутербург Филипп Джеймс де  по цене от 9350 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Битва на Ниле (The Battle of the Nile)" Лутербург Филипп Джеймс де можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Лутербург Филипп Джеймс де

Лавина в Альпах (An Avalanche in the Alps)Битва Кампердаун (The Battle of Camperdown)
Смотреть все

Тематика: Морской бой

Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЧесменский бой 25-26 июня 1770 годаСинопский бой (дневной вариант) (Battle of Sinop (daytime version)Морское сражение при Наварине 2 октября 1827 года (Sea battle at Navarino on October 2, 1827)Бой в Хиосском проливе 24 июня 1770 года (Battle in the Chios Channel June 24, 1770)Морское сражение при Выборге 29 июня 1790 года (Sea battle at Vyborg June 29, 1790)Синопский бой 18 ноября 1853 года (ночь после боя)"Захват пароходом "Россия" турецкого военного транспорта "Мессина" на Черном море 13 декабря 1877 г." (Capture of the steamer ""Russia,"" the Turkish military transport 'Messina' in the Black Sea December 13, 1877)"Бой парохода "Веста" с турецким броненосцем "Фехти-Буленд" в Чёрном море 11 июля 1877 года (The battle ship "Vesta," with Turkish battleship "Vechta-Bulend" in the Black Sea, July 11, 1877)
Смотреть все

Жанры: Батальный

Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиПоединок Пересвета с Челубеем на Куликовом полеЧесменский бой 25-26 июня 1770 годаОхота на кабанаСинопский бой (дневной вариант) (Battle of Sinop (daytime version)Избиение младенцев (1565-1567)Ужасы войны (The Horrors of War)В покоренной Москве (Поджигатели, или Расстрел в Кремле)Морское сражение при Наварине 2 октября 1827 года (Sea battle at Navarino on October 2, 1827)
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКрасная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Пастух и пастушка (1760)Аллегория музыки (Allegory of Music)Диана и КупидонПастушка (1750-1752)
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесМальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Пионы (Peonies) №8Гора Афон и монастырь СтавроникетесМост под дождемИталия №3Офелия
Смотреть все

Жанры: Марина

Парусник (Sailing ship) №2Девятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Закат над Ялтой (1861 г.)Среди волнБуря на море (Storm at sea)Венеция на закате (1873)
Смотреть все