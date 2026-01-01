8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Лавина в Альпах (An Avalanche in the Alps) Лутербург Филипп Джеймс де

Aртикул 64688D Лутербург Филипп Джеймс де
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Лавина в Альпах (An Avalanche in the Alps)" Лутербург Филипп Джеймс де  по цене от 9350 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Лавина в Альпах (An Avalanche in the Alps)" Лутербург Филипп Джеймс де можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Художник: Лутербург Филипп Джеймс де

Тематика: Горы и скалы

Тематика: Лавины

Жанры: Пeйзaж

Стиль: Реализм

Век: 18-й век

Национальность: Английская

