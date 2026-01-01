8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Распахнутые двери

Aртикул 55512D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Распахнутые двери"  по цене от 9340 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Распахнутые двери" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Тематика: Двери

Дверь во Вселенную - коллаж с планетами, выплывающими из открытой двериРубиконПограничникБелоснежный дом с голубыми окнами и дверью на острове Санторини (Греция)Красные дверь и оконные створкиСено сарайДвери №110Роскошная парадная дверь, богато декорированная и покрытая латунью в стиле арт-декоЦентр Помпиду в Париже
Тематика: Минимализмы

Море и пляжВинни Пух на воздушном шаре с пчеламиДерево на ветру в туманеТри аистаУнитазВороны-МосквичкиДорога в ТосканеДве красные капли стекаютЦветные карандаши
Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Подвесной канатный мост в туманеОзеро Комо в ИталииПляж с нависающими пальмамиАпельсиновое дерево
