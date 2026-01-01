8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Зеленый попугай и гибискусы

Aртикул 12357D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Зеленый попугай и гибискусы"  по цене от 9230 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Зеленый попугай и гибискусы" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Листья

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Тропические листья монстерыЛисток в круге №2Красивые золотистые лучи утреннего солнца в бамбуковом лесуАбстракция с листьями, деревьями и надписямиНатюрморт с осенним букетом и рябинойТукан и попугай на композиции с гибискусамиКапли росы в лучах рассвета на зелёном листеЛистья пальмы в стиле неон
Смотреть все

Тематика: Попугаи

Тукан и попугай на композиции с гибискусамиЖелтый попугайПопугай и цветы (Parrot and flowers)Натюрморт с попугаемПарочка синих попугаев на чёрном фонеПопугай на сосне (Parrot in a pine tree)Белый попугай в образе индейца - с яркими красными и синими перьями на головеНатюрморт - подоконник с цветами в вазе и попугаем с распахнутым окномПопугай - джентльмен
Смотреть все

Тематика: Гибискусы

Тукан и попугай на композиции с гибискусамиГибискус, ананас и листьяУлитка и гибискусыГибискус и листья №13Две бабочки, листья и гибискусыФламинго с листьями на белом фонеВаран и гибискусыТукан на ветке №4Ленивец и гибискусы
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркВенецианские любовникиАфинская школа (The School of Athens)Розы у окнаПраздник богов
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все