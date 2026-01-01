8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Бой с Мухаммедом Али в стиле мастихин

Aртикул 12851C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Бой с Мухаммедом Али в стиле мастихин"  по цене от 9360 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Бой с Мухаммедом Али в стиле мастихин" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Бокс

Бокс (Boxing)Мухаммед Али в золотых боксерских перчаткахНокаутРозовые боксёрские перчатки на белом фонеМальчишник у ШаркиГраффити Мухаммед Али №8Мухаммед Али - карикатураМухаммед Али в бою №2Граффити Мухаммед Али №3
Смотреть все

Тематика: Мухаммед Али

Мухаммед Али в золотых боксерских перчаткахГраффити Мухаммед Али №8Мухаммед Али - карикатураМухаммед Али в бою №2Граффити Мухаммед Али №3"Будь бабочкой" - Мухаммед АлиМухаммед Али в неоновых боксерских перчаткахМухаммед Али - боксерВеликий боксер Мухаммед Али
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньМосковский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Иисус Христос в пустыне
Смотреть все

Стиль: Мастихин

Грациозные танцовщицы - композиция с женскими силуэтами и красными цветами на жёлтом фонеАрт лошадь в стиле мастихин №11Небо перед дождемНебо на закатеПрозрачная осень на улице Парижа - композиция в стиле современного импрессионизмаАрт-портрет Альберта Эйнштейна в стиле мастихинЦветок пиона в стиле мастихин на черном фонеИрисы в стиле мастихин №3Корова в стиле мастихин №4
Смотреть все