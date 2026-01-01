8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Вечерний Чикаго

Aртикул 14334D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Вечерний Чикаго"  по цене от 9360 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Вечерний Чикаго" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Каналы

Исаакиевский собор на фоне каналаСанкт-Петербург №120Венеция (Venice) №19Венеция №60Вход в Большой канал, ВенецияПо каналам ВенецииСанкт-Петербург №101Дрезден, вид с правого берега Эльбы, под мостом АвгустаВенеция №5
Смотреть все

Тематика: Вечер

Париж №2Английский пейзажЛес вечером (Wood in the evening)Летний домикВечер в ПарижеМальчики купаются в Скагене. Летний вечер Вечер: пейзаж с акведуком Париж. Бульвар КапуциновОсвещённая фонарями осенняя аллея после дождя
Смотреть все

Тематика: Чикаго

Парк Миллениум в ЧикагоНадпись ChicagoТемные небоскребы ЧикагоНочной вход в театр ЧикагоЧикаго №2Клауд-Гейт - скульптура капли в ЧикагоПешеходный переход в ЧикагоСилуэт ночного Чикаго с отражениемСкульптура Фламинго в Чикаго
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Озеро Комо в ИталииПодвесной канатный мост в туманеПляж с нависающими пальмамиАпельсиновое дерево
Смотреть все