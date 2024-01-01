Картины маслом Вечер

Когда небо раскрашивается необычными цветами, смесью розового, золотого, синего и постепенно темнеет, значит, наступает прекрасный романтичный вечер. Мягкие краски накрывают с головой города, деревеньки, леса, поля, — все становится удивительно теплым и так хочется провожать за горизонт Солнце...





Картины маслом вечерних пейзажей это произведения Дюрера, Аткинсона, Коровина, Вламинка, Ровланда, Ван Гога, Мартюшева и других. Вы обязательно сможете подобрать среди представленных работ что-то по душе и подходящее под ваш интерьер.



