8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом На рыбалку (Fishing) Вильямс Терррик

Aртикул 65210B Вильямс Терррик
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "На рыбалку (Fishing)" Вильямс Терррик по цене от 9350 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "На рыбалку (Fishing)" Вильямс Терррик можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Рыбалка

Поймали (1919)Рыбаки на рассвете, Неаполь (1843 г.)Три мальчика в лодке с лобстерами (1875)РыбачкиПутешествие рыбаков (1919)Рыбаки тянут сетьПортрет императрицы Александры Фёдоровны и великой княгини Марии Николаевны на берегуРыбак в лодке на закатеМоряки, выходящие на берег (1897 г.)
Смотреть все

Тематика: Лодки

Девятый валБуря на море (Storm at sea)Венеция на закате (1873)Разноцветные лодки на морском берегуЛодки на фоне домовНабережная Невы (Embankment of the Neva)Пришвартованные лодки (набережная, люди разгружают баржи с песком)Лодки с красными парусамиКаноэ с веслом на мелководье бурной реки
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеВсадницаОпять двойкаЧаепитие в МытищахВсё в прошломДевушка на пляже №4Бахчисарайский фонтанБоярский свадебный пир в XVII векеТри танцовщицы (1903)
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньМосковский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Иисус Христос в пустынеЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесМальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Пионы (Peonies) №8Гора Афон и монастырь СтавроникетесМост под дождемИталия №3Офелия
Смотреть все