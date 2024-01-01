Картины маслом Рыбалка

Есть такой особый вид отдыха как рыбалка. Сколько анекдотов на эту тему, сколько всяких приспособлений, примет, видов лова, наживки, удочек и прочего-прочего. Если вы готовы в любую погоду и время года часами сидеть, выжидательно глядя на поплавок и кормить комариков, то картины о рыбалке и рыбаках придутся вам по вкусу!

Это и превосходные фотографии, и рисунки, и картины про рыбалку, выполненные известными мастерами, — Маковским, Кариотом, Рубенсом, Дюпре, Саломоном, Хомером, Граппи, Верне и другими.

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