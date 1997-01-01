8 (495) 648-66-46

Картина маслом Рыбак среди скал Пиросмани Нико

Aртикул 17653C Пиросмани Нико
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x25 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Рыбак среди скал" Пиросмани Нико по цене от 6270 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Рыбак среди скал" Пиросмани Нико можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Пиросмани Нико
Барашек и пасхальный стол с летающими ангелами
Праздник на реке Цхенисцкали
Погонщик с верблюдом
Натюрморт с головкой сахара
Семейная компания
Тифлисский фуникулёр
Бездетный миллионер и бедная с детьми
Крестьянин с быком
Белая медведица с медвежатами
Смотреть все
Тематика: Рыбалка
Поймали (1919)
Путешествие рыбаков (1919)
Рыбак на берегу реки
Рыбаки
Рыбалка
Рыбак в лодке
Рыбаки на Сене
Космонавт в лодочке ловит рыбу в открытом космосе
Рыбаки (Fishermen)
Смотреть все
Тематика: Мужчины
Станчик
Академия усаженного голого человека (Academie d'homme nu assis)
Академия усаженного голого человека (Academie d'homme nu assis)
Охотники на привале
В момент прицеливания
Идеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы Микеланджело
Король Георг V и его менеджер по гонкам: часть беседы в Aintree
Диана и Актеон
Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)
Смотреть все
Стиль: Примитивизм
Мона Лиза (1978)
Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))
Концерт на пикнике (1994)
Сон (The Dream)
Натюрморт с книгами (1999)
Убойное веселье (1997)
Конный экипаж (1908) (La Carriole du père Junier)
Борьба между тигром и быком (Struggle between Tiger and Bull)
Заклинатель змей (The Snake Charmer)
Смотреть все
Век: 19-й век
Лежащая обнаженная
Купальщица
Спящие
Летом
Обнаженная
Лежащая обнаженная (Reclining Nude)
Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)
Купальщицы (1884-1887)
Спящая обнаженная (1858)
Смотреть все
Национальность: Грузинская
Белая медведица с медвежатами
Коза
Лань идущая
Лекарь на осле
Кабан
На гумне
Белая свинья с поросятами
Косуля у ручья
Натюрморт с рыбой
Смотреть все