8 (495) 648-66-46

Картина маслом Беременная женщина Рафаэль Санти

Aртикул 17392C Рафаэль Санти
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Беременная женщина" Рафаэль Санти по цене от 6280 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Беременная женщина" Рафаэль Санти можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Рафаэль Санти
Афинская школа (The School of Athens)
Видение рыцаря (Vision of a Knight)
Мадонна с канделябрами (1513)
Мария с младенцем, Иоанном Крестителем и младенцем Иисусом Христом (Мадонна Терранова) (1505)
"Этюд к фреске ""Диспута"" (1508-1509)"
Чудесный улов (1515-1516)
Ангелочки на картине Сикстинская Мадонна
Восемь сидящих епископов (1516)
Три Грации
Смотреть все
Тематика: Женщины
Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)
Девушка (Girl)
Летом
Лежащая обнаженная (Reclining Nude)
Купальщицы (1884-1887)
Лень (Laziness)
Плач голая
Красивый силуэт обнажённого женского тела в тени от волнистых линий
Девушка с цветами (Girl with flowers)
Смотреть все
Стиль: Возрождение
Даная
Палата Психеи
Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)
Афинская школа (The School of Athens)
Зимний пейзаж с ловушкой для птиц
Вавилонская башня (1568)
Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Мечта человеческой жизни
Перепись в Вифлееме
Смотреть все
Век: 16-й век
Спящая Даная
Обнаружение беременности Каллисто (1599) (The discovery of Callisto’s pregnancy)
Даная
Палата Психеи
Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)
Зимний пейзаж с ловушкой для птиц
Вавилонская башня (1568)
Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Меркурий и три грации (1589)
Смотреть все
Национальность: Итальянская
Купальщица
Обнаженная
Летом
Лежащая обнаженная (Reclining Nude)
Мария Магдалина как отшельник
Итальянская улочка
Итальянский дворик
Маковое поле в Тоскане
Итальянский парк
Смотреть все
Жанры: Портрет
Лежащая обнаженная
Летом
Спящая обнаженная (1858)
Мария Магдалина как отшельник
Обнаженная
Фрида и кесарево сечение (1931)
Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленом
Наполеон на перевале Сен-Бернар
Голые девушки разговаривают (1910)
Смотреть все