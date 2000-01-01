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Картина маслом Обращение Салва (с цветокоррекцией) Брейгель Питер Старший

Aртикул 17695D Брейгель Питер Старший
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Обращение Салва (с цветокоррекцией)" Брейгель Питер Старший по цене от 6310 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Обращение Салва (с цветокоррекцией)" Брейгель Питер Старший можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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