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Картина маслом Мод Адамс (1872–1953) в ролях Жанны д'Арк (1909) Муха Альфонс

Aртикул 18702C Муха Альфонс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x58 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Мод Адамс (1872–1953) в ролях Жанны д'Арк (1909)" Муха Альфонс по цене от 6620 руб.

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    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

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