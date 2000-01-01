8 (495) 648-66-46

Картина маслом Пришвартованные лодки (1905 г.) Больдини Джованни

Aртикул 19347C Больдини Джованни
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Пришвартованные лодки (1905 г.)" Больдини Джованни по цене от 6300 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Пришвартованные лодки (1905 г.)" Больдини Джованни можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Больдини Джованни

Проселочная дорога по Комбас-де-ВиллеЛежащая дамаИзола-ди-Сан-Джорджо в ВенецииВ мастерской художникаКалечеСоло с изображениемПортрет Диаса Альбертини (1909)Молодая женщина в большой шляпеБронзовая статуя Людовика XIV
Смотреть все

Тематика: Лодки

Плывем по облакамБуря на море (Storm at sea)Разноцветные лодки на морском берегуЛодки на фоне домовВенеция (Venice) №17Девятый валПейзаж №42Парусник на берегу (Sailing on the coast)Набережная Невы (Embankment of the Neva)
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

Лежащая обнаженная №9Лежащая обнаженная №2Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)После баниОбнаженная в кресле №3ЛетомОбнаженная №17Обнаженная №13Египтянка
Смотреть все

Век: 19-й век

Лежащая обнаженная №2Купальщица №18СпящиеЛетомОбнаженная №17Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Купальщицы (1884-1887)Спящая обнаженная (1858)Сон жены рыбака
Смотреть все

Национальность: Итальянская

Купальщица №18Обнаженная №28ЛетомМария Магдалина как отшельник Итальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркДаная
Смотреть все