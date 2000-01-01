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Картина маслом У огня (1878) Огюст Тульмуш

Aртикул 19835C Огюст Тульмуш
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x28 см

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    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

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